Si bien la UCR se impuso en el cierre santafesino al PRO, no logró disciplinar para abajo. El candidato que arrasó en todas las seccionales rosarinas, actual concejal Roy López Molina, había solicitado la unidad para las PASO en la candidatura a intendente. El presidente del PRO santafesino, Federico Angelini, no pudo o quizá no quiso que esto sucediese. Es más, alentó al radical Jorge Boasso a que no bajase su precandidatura e intendente, jaqueando al candidato Corral a la hora de decidir si acompaña o no a su correligionario.