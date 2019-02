El otro interrogante en esta crisis es qué hará Donald Trump luego del fracaso del 23F. No debe olvidarse que la ayuda humanitaria que llevaban los camiones que los colectivos chavistas incendiaron estaban cargados con mercadería de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Es un desafío directo, ya no se trata de insultos en un inglés mal pronunciado como parte de un discurso interminable de Maduro. Sin embargo, no es tan sencillo que los Estados Unidos lleven a cabo una acción militar directa y en menos en soledad, ya que los colombianos y los brasileños han anunciado que no involucrarían en la crisis venezolana a sus Fuerzas Armadas.