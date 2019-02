¿Es "Clásica y Moderna" un Bien de Interés Cultural? Pareciera, pero no. Me explico. Teniendo en cuenta un cartel que luce en la puerta, parece que ha sido declarada "bien de interés cultural" en 2013 por la Legislatura de Buenos Aires. De haber ocurrido ello lo hubiera sido en los términos de la Ley nº 1227/2003, Ley Marco de Patrimonio Cultural. Sin embargo, no he encontrado en los archivos públicos de la Ciudad, hasta el momento, constancia de esa declaración.