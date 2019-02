Hoy no hay poder sin riqueza, casi no existe, los funcionarios son la nueva nomenclatura de triunfadores, reciben beneficios de los que solo participa el mundo de los beneficiados. Es esa contracara del mundo de los beneficiarios, de planes sociales, de limosnas que usurpan dignidades. Me eduqué en una sociedad donde la distancia entre pobres y ricos era visible y acotada, donde no implicaba ni barrios ni símbolos de la vida cotidiana.