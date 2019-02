Entre los principales rasgo identitarios de Cambiemos se encuentra sin dudas la idea de "equipo", que fue uno de los objetos privilegiados de la comunicación de gobierno en los últimos años. Una idea que permitía polarizar con el "personalismo" de Cristina y que tenía como correlato la apelación a una supuesta "unidad" que no sólo desaconsejaba cualquier exteriorización de diferencias internas que eran castigadas con el destierro (Aranguren, Melconian, Prat Gay, Constantini, etc.) sino que también desalentaba candidaturas provinciales que no contaban con la venia de la Casa Rosada.