Los más dedicados sostienen que el espacio se consolida como opción, pero los tiempos se dilatan y las diferencias internas trascienden. Roberto Lavagna no termina de oficializar su intención de presentarse y tanto Sergio Massa como Juan Manuel Urtubey insisten en dirimir las diferencias en una interna. El ex ministro de Economía no quiere saber nada con las PASO, es el único de todo el espectro que retiene prestigio a pesar de no estar especialmente arriba en el conocimiento público, y solo se sube si hay consenso y clamor.