Alguna vez he dicho que Elisa Carrió era el superyó de Cambiemos, es decir, la instancia moral que, según la segunda tópica freudiana, debía contener los impulsos primitivos y brutales del ello. He intentado encontrar un equivalente de esa instancia ética en el kirchnerismo, pero debo reconocer que no he tenido éxito. En cambio, sí he podido encontrar una enorme cantidad de referentes que se disputan el lugar del ello.