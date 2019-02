En la actualidad, en pleno siglo XXI, tal vez el libro más gráfico sobre lo dicho sea Bought and Paid For, de Charles Gasparino, periodista que escribe en The Wall Street Journal, en Newsweek y comentarista senior de Fox News. En este libro se detallan con nombres propios las empresas y los ejecutivos que reiteradamente se alían con el poder de turno en Estados Unidos para sacar tajada a expensas de su prójimo y tejer los más sucios negociados, algo que no puede menos que definirse como un pantano hediondo en perjuicio de los trabajadores que no tienen poder de lobby. Transcribo de esta obra una de las conclusiones más relevantes del autor: "Me he dado cuenta de que a menos que algo cambie (y pronto), a menos que el contribuyente estadounidense —el votante ordinario— actúe para revertir la expansión sin precedentes del gobierno que está convirtiendo lo que solía ser el bastión del capitalismo en un Estado intervencionista, a menos que esto ocurra, el presente siglo no será el siglo estadounidense".