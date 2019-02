Este es el momento de acabar con los fantasmas y la política del miedo: "Vote a Cambiemos para que no vuelva Cristina" o "Vote a Cambiemos para no ser Venezuela". Porque, además, ninguna de las dos premisas es cierta. Cambiemos no significó la extinción de Cristina, y no somos Venezuela ni lo seremos nunca. No por la existencia de Cambiemos, sino porque aquel régimen se sostiene por la fuerza de las armas y en nuestro país, desde Raúl Alfonsín hasta Mauricio Macri, todas las administraciones, sin excepción, se encargaron de desmantelar, humillar, ignorar y arrinconar a nuestras fuerzas armadas. Acá no hay fusiles para sostener dictadura alguna. El kirchnerismo, abocado a vaciar las arcas públicas, solo se blindó en la Justicia, por lo que es hora de jubilar de una vez por todas al fantasma Venezuela.