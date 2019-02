La oposición de varios padres ha sido muy contundente en la Argentina. El movimiento "Con mis hijos no te metas" es una de las organizaciones que se resiste a la educación sexual en los colegios argentinos, en todos los niveles. Ellos se autodefinen como "ciudadanos responsables que buscan un desarrollo y crecimiento sano para sus hijos". Otro sector que no acepta la ley es la Red Federal de Familias, que se ocupó de lanzar la campaña "No autorizo".