La política toda aún no parece ser consciente de que si no aborda estos dos temas por convicción, lo hará por necesidad. Estamos hablando de un tercio de la población argentina que tiende a ensancharse. Cada vez son más los que sufren la marginalidad. Algunos lo expresan reducidos a la nada misma. Otros, protagonizando enormes movilizaciones para hacerse visibles, con dudoso resultado. En ella no solo aparecen tal o cual dirigente social. Es el resultado de los horrores políticos de distintos gobiernos argentinos. Esos rostros de dolor, bronca, rabia, son el reflejo de la indignidad no de los sufrientes, sino de los dirigentes políticos que con sus fracasos o mala praxis les restringieron parte de sus vidas y a veces la vida misma.