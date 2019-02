a) Que la sesión extraordinaria aprobando la ley no había convocada por autoridad legítima, el Vicegobernador de la Provincia, sino por la Vicepresidenta 1° de la Cámara, usurpando las funciones de aquel. El Superior Tribunal de Justicia rechazó este argumento ya que dio por acreditado, mediante prueba documental, que la pertinente notificación al Vicegobernador del pedido de sesión extraordinaria efectuado por varios diputados, no pudo ser realizada por cuanto no solo no se encontraba en su despacho sino que tampoco había ninguno de sus colaboradores para recibirla. Además la justicia penal rechazó oportunamente la denuncia por usurpación efectuada contra la Vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados.