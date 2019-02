Muchos dicen que Mauricio Macri cometió el error de no blanquear el desastre que se encontró al asumir, pero no cuesta tanto acordarse cómo estábamos. Seguro tenemos en la memoria cómo nos mentían con las cifras de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mientras íbamos al supermercado y todo aumentaba. Esto último sin contar la cantidad de índices que se dejaron de medir, como la pobreza, porque les daba vergüenza blanquear que en el gobierno "nacional y popular" uno de cada tres argentinos era pobre. El robo en la obra pública, que todos veíamos, pero recién nos volvimos a acordar cuando salieron a la luz los cuadernos. El apriete y escrache por las cadenas nacionales de una Presidenta que no contestaba preguntas, denigraba la libertad de expresión y aborrecía la división de poderes. El uso partidario de los recursos del Estado, en programas que vendían una realidad ficticia o propagandas al mejor estilo goebbeliano en el Fútbol para Todos.