Se quemó la biblioteca. Tranquilidad, que no vengo a alimentar el mito de Alejandría que marcó el fin de la era ptolemaica (no quiero herir susceptibilidades, pero ese incendio nunca ocurrió, es parte de otra leyenda griega). Tampoco pretendo en estas líneas comentar el incendio real sufrido en la biblioteca de Thomas Jefferson, ni de tantos otros. No es ese el punto de este artículo. Me interesa que trabajemos la idea en donde usamos la frase "se quemó la biblioteca" en referencia a cuando nos quedamos sin fundamentos a pesar de todo lo aprendido.