El pueblo argentino está hoy, como ayer, en otra de las sucesivas crisis del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. En fragilidad extrema. Nos aproximamos al "ya no hay un mango" de Ivo Pelay del 30 desde la canción del 29: "Rosalía, Rosalía / hay que hacer economía. / El dinero se termina. / Suspendé la permanente, / el esmalte de las uñas y olvidate de la gente. / Rosalía, Rosalía, ¿dónde vamos a parar? / La cartera se me afloja / si no das vuelta de hoja / yo me voy a divorciar" (R. Barcos).