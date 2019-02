La aparición en escena de Roberto Lavagna movió el avispero pero no cambió el tablero. El único de los posibles candidatos cuya imagen positiva supera a la negativa no quiere internas y demanda un consenso en torno a su candidatura que tampoco aparece. Juan Manuel Urtubey y Massa resisten, ambos quieren ser presidente. La figura del ex ministro da aire al sector pero la propuesta alternativa no despega.