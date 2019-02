Se "flexibilizó" la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el proceso de negociación y firma del TLC con los Estados Unidos y también con los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea. Así, Venezuela se fue del proyecto de integración, y los que quedaron no solo no negociaron ni firmaron conjuntamente, sino que aceptaron que hubiera preferencias arancelarias para socios extra-regionales. Y "flexibilizaron" también la normativa comunitaria para no violarla con los nuevos compromisos en cuestiones regulatorias, en particular, en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual.