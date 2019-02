Luego de una carrera diplomática de 34 años, que incluyó dos destinos en Alemania, tres años en Cuba, y dos años y medio en Finlandia, en julio de 2017 el actual canciller me ofreció mi primera jefatura de misión, Haití. Hice caso a tres cosas: una regla no escrita de los diplomáticos de carrera de aceptar todos los ofrecimientos, mi curiosidad profesional y que me lo ofrecía un canciller de la carrera diplomática, Jorge Faurie. La aceptación fue precedida de una breve misión en Puerto Príncipe de tres semanas, donde tuve una idea del país. La consulta con mi mujer, no exenta de reparos, dio resultado positivo. Hija de un diplomático alemán, me acompaña invariablemente hace 25 años.