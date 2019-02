El 13 de octubre de 1965 le escribía: "Me parece magnífico su proceder en esta emergencia política. Nuestros enemigos pierden diariamente prestigio pero eso sería intrascendente si nosotros no supiéramos aprovecharlo con medidas apropiadas. Creo que nuestro proceder debe ajustarse a una conducta prudente hacia los sectores que sean proclives a incorporarse y de lucha efectiva contra los sectores contumaces que sabemos no han de variar. Desde que caímos en 1955 ha habido varias clases de persona que trabajaron para el peronismo: primero, los peronistas leales y abnegados que siguieron firmes, segundo, los gorilas que con sus desatinos nos favorecieron y, tercero, los independientes a los cuales los convencieron los nuevos hechos en los que florecieron las barbaridades. De un tiempo a esta parte me han comenzado a llegar insinuaciones y toqueteos por diversos conductos sobre la posibilidad de arreglos que permitan encarar las soluciones de fondo. Esto ha sucedido tanto de parte del gobierno como de algún sector militar de los que están en el candelero. Naturalmente que yo soy 'zorro baleado' y desde lejos la olfateo, de manera que me he limitado a contestar con el memorándum que le adjunto. Frente a estos intentos será conveniente mantener una conducta muy prudente y si se hace cualquier cosa, ahí será ad referendum mío. Según mis informaciones, el caso de un golpe de Estado azul puede ser posible. Nosotros debemos tener mucho cuidado, pues no debemos engañarnos ni con los azules ni con los demás. Illia no puede gobernar porque le falta el apoyo popular indispensable, pero si los azules dan su golpe, aparte que no creo que sean mejores que Illia, tampoco tendrán el apoyo del pueblo, aparte de que tendrán la oposición de los que están actualmente en el gobierno. Con pies de plomo sonriendo posibilidades pero sin 'efectividades conducentes'.