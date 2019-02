Me decía un conocido periodista, experto en investigaciones sobre corrupción: "Si fuese por la Justicia, la ex presidente Cristina Kirchner debiera estar presa desde diciembre de 2018. Está libre por la política". La ex Presidenta es senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, lo que da legitimidad a sus fueros. Dada la contaminación que existe entre los poderes basales de la democracia argentina, la pregunta debiera ser: ¿Cristina Kirchner no está presa por los fueros que supo conseguir con la legalidad de los votos que obtuvo o porque al sector político gobernante no le conviene que la Justicia trabaje a ley? ¿Los argumentos esgrimidos por el senador Miguel Ángel Pichetto son los correctos o están viciados de intencionalidad política? Argentina es un país donde se tiende a transformar el asombro, la indignación, en algo natural. Tengo la percepción de que la corrupción ha logrado naturalizarse. Soy escéptica en cuanto a que cotice en votos.