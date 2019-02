En Santa Cruz no hay fiscalías ni juzgados que investiguen, tampoco llega la Oficina Anticorrupción, ni la UIF ni la AFIP (la que durante tanto tiempo funcionó protegiendo a los corruptos), y ni siquiera un diario local se atreve a titular el nombre de un imputado colaborador o de Lázaro Báez o sus hijos presos. En Santa Cruz no cabe la figura del imputado colaborador. ¿Qué sentido tendría? Si no hay peligro de persecución penal, si no hay ley, si solo hay poder impune, ¿por qué deberían colaborar si todo vale, si es mejor ser delincuente que un individuo honesto, una sociedad donde, subvirtiendo los valores, el premio social lo reciben los primeros?