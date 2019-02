Entre las varias campanas difamatorias con que me honra habitualmente el populismo mediático, la semana pasada adquirió particular virulencia una que me presentaba como legislador paseandero dedicado a los shoppings-tours por el mundo, con cargo a los contribuyentes. No me preocupa demasiado lo que piensen los adeptos del "Miente, miente que algo queda" inventado por Goebbels y tan eficientemente aplicado en nuestro país por los Gvirtz y los Apold, y tan necesario hoy para quienes necesitan convencer a los argentinos de que todos somos iguales a los delincuentes que saquearon el país y lo llevaron a obtener los peores récords de inseguridad, crimen organizado, tráfico de drogas y corrupción de su Historia. Pero sí creo que es obligación de todo funcionario explicar sus gastos y actividades, en este caso: la dimensión internacional del trabajo parlamentario.