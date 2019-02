En última instancia, entonces, todos los actos se basan en la conjetura de que lo realizado proporcionará más felicidad, lo cual no significa que en realidad esto ocurra: la persona en cuestión puede o no percibir el error después de llevada a cabo la acción, pero la felicidad no es escindible del bien en el sentido de la incorporación de valores que alimenten el alma. Naturalmente, el mal objetivamente considerado aleja de la felicidad por más que se lo pueda malinterpretar subjetivamente, puesto que las cosas son independientemente de lo que se opine que son. De lo contrario, caeríamos en el relativismo epistemológico (que convierte en relativa la propia afirmación del relativismo), lo cual no contradice el hecho de la interpretación subjetiva (el "prefiero" o "no prefiero", "me gusta" o "no me gusta").