El talento de Arturo Frondizi siendo presidente aconsejó no aislar a Cuba, recibió al Che Guevara y fue esa una de las excusas del golpe que lo derrocó. Fui un día a Miami en visita oficial, el chofer cubano me interroga: "¿Le gusta Miami?". Esquivé la verdad diciendo: "Sí, pero más me gusta la Habana". Fue una provocación innecesaria de mi parte, pero el hombre respondió con una lección de sabiduría: "Soy exiliado cubano, estoy aquí hace mucho, tengo todo, casa, carro, todo, hace unos años tuve ocasión de volver a mi isla, a visitar a mis parientes. Ellos no tienen nada, están al borde del hambre, pero hay algo que no puedo negar, la alegría se la quedaron ellos".