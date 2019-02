El Gobierno de Cambiemos deberá encarar el año electoral en un contexto económico sumamente complicado. En un año que tendrá mucho tinte político, lo económico probablemente quede más relegado a un segundo plano, pero siempre atento a que no estalle otra crisis cambiaria, ya que el oficialismo no tendría chances de resistirla. En este marco, el Gobierno enfrenta tres desafíos económicos (coyunturales y no estructurales) para sobrevivir en el camino a las elecciones: que no se produzca otra corrida cambiaria; que muestre que la promesa de cumplir con un déficit primario cero está encaminada; y que el riesgo país baje.