La semana pasada, en el hermoso espacio arquitectónico que lleva su nombre, se realizó un homenaje a Benito Stern, ex intendente de Maldonado, Uruguay, ex ministro de Turismo y ex director de Antel, pero, por encima de todo, un gran líder político de la entraña batllista. Fue una hermosa jornada, emotiva por la evocación de alguien profundamente humano y querible, pero también conceptual, al recordarse al dirigente político con profundo sentido social y al gobernante con visión de Estado, que puso en marcha políticas de turismo mirando al mundo.