El Estado, a través de Progresar, se propuso no negar que había jóvenes de más de 20 años que no habían terminado la primaria o la secundaria, y ese reconocimiento se materializaba en tender puentes, abrir escuelas, articular con el Programa FINes, con las nuevas universidades. ¿Para qué construir nuevas escuelas y universidades si no es para ampliar el acceso de vastos sectores sociales? Abriendo espacios educativos a la vez que comprendiendo que quienes no realizaron su trayectoria educativa en los plazos teóricos ideales, no son vagos, ni carecen de mérito, sino que, en la gran mayoría de los casos, se trata de personas que tuvieron dificultades económicas, personales o familiares, y que el tiempo ideal y teórico dedicado a la educación fue, por necesidad, sustituido por la búsqueda de empleo.