En otras palabras, no es tan sencillo creer que se puede salir de esta recesión, carga impositiva y nivel de gasto público sólo hablando de crecimiento. Primero porque no sabemos cuánto de la capacidad "ociosa" de la economía es consecuencia de la caída del consumo y de la inversión y cuánto es producto de inversiones erradas que no son competitivas, dadas las distorsiones de las variables económicas. Ejemplo, ¿cuántas empresas quedarían en pie, aun haciendo reformas estructurales, si nos integrásemos al mundo y tuvieran que competir? En segundo lugar, reactivar la economía no es lo mismo que crecer. Reactivar sería poner en funcionamiento las máquinas que hoy no se usan. Pasarle el plumero, comprar algo de insumos, contratar algunas horas extras y ponerse a producir si es que hay demanda interna o externa.