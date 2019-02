Por otro lado, los pobres que estuvieron sumergidos durante décadas, sin acceso a medios culturales para salir de la pobreza. Los nuevos ricos producto de la corrupción de la década chavista tienen sus capitales en el exterior. No son partes del conflicto de poder. El Papa se dirige a todos. Sufre por ellos y les dice que el todo es superior a las partes y la realidad es superior. Fulop, tal vez no entiendas de qué hablo, pero si estudiás vas a entender porque no se puede opinar desde la ignorancia. No sería bueno que el jefe espiritual de los católicos cediendo a lo que pretende una parte dijera "estoy con esto o contra esto".