Dos datos no menores para los estrategas políticos, en este caso de Cambiemos: ni María Eugenia Vidal ni los intendentes bonaerenses tienen ballotage. El otro dato, no menor, es que los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, y el mendocino y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, no acompañarán al Presidente en su pedido de unificar las elecciones.