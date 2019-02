En Ten Global Laws on Globalization (2002), publicado en español como La Modernidad global (Sudamericana, 2011) escribí sobre estos temas; más específicamente, sobre la asincronía entre la aceleración del cambio tecnológico y la lentísima evolución de las instituciones políticas, y sus dramáticas consecuencias, y describí la crisis de control de la tecnología como una de las cinco crisis (junto a la económica, la ecológica, la demográfica y la de control del monopolio de la violencia) desatadas por una globalización tecno-económica sin adecuado correlato político-institucional. Lo sucedido esta semana entre Trump y Putin en el campo de la proliferación nuclear es una potente alarma que no puede ser ignorada. No existe democracia verdadera si los seres humanos no somos capaces de manejar nuestras creaciones ni cuando un potencial Eróstrato puede decidir el destino de la humanidad.