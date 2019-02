De Villiers dice no tener rencores personales con Macron, aunque reprueba su estilo de liderazgo, tema central de su segundo libro. Pero no elude la critica a la situación política que vive el país, diciendo "Ya no hay vinculo de confianza entre los que nos dirigen y el pueblo. No es algo nuevo" y agrega que eso sucede cuando los líderes olvidan a "los más pequeños, los más frágiles". En sus lecciones de liderazgo,- quizás inspirándose en la tradición napoleónica,- dice que el líder debe ser "amado" y ocuparse de hasta del último de su subordinados.