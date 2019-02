Mario Vargas Llosa contra los nacionalismos, triste, escribe bien y piensa mal, dijo de los catalanes tonterías que desnudan sus propias limitaciones. Ciudadanos del mundo, a veces nos cuesta entender de cuál. Una señora me increpaba por apoyar al peronismo que a ella la había perseguido. Le dije que podía ser cierto, pero no quiso escucharme cuando le expresé que del otro lado también había gente, que pensar más allá del propio ombligo es asumir que hay otro espacio que merece respeto. Donald Trump y Jair Bolsonaro, esa nueva derecha que a veces asombra y otras lastima, vino a suplantar a un progresismo que hace rato se quedó sin nada que decir. Y a una soberbia de los demócratas que siembran miseria con libertad electoral. Duele, marxistas que siguen soñando con Cuba, con esa esperanza que terminó elitista, de tan pocos burócratas como ricos había antes. El número de beneficiarios de ambos regímenes debe haber sido parecido, semejante, simétrico. La violencia con que lo intentaban sostener no sé si se parecía tanto.