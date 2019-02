Las expresiones a que tomamos de las palabras del Papa ayer a los miembros de la Orden del San Juan de Dios son: a) "redes a favor de los más débiles, con atención particular a los enfermos pobres"; b) "Discernimiento" mirando el pasado, el presente y el futuro; y c) recordar "La parábola del Buen Samaritano".

"…redes a favor de los más débiles, con atención particular a los enfermos pobres"

Los más débiles, los enfermos, los pobres son el signo de los tiempos, dice la Iglesia. El Papa ha reiterado que "las personas pobres y débiles son la 'carne de Cristo' que interpela a los cristianos de cualquier confesión, que los mueve a obrar sin intereses personales, siguiendo únicamente el impulso del Espíritu Santo … son los predilectos de Jesús, que quiso identificarse con las personas que sufren, sufriendo él mismo en su pasión" (Roma 1/10/2016).