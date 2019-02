Algunas críticas se basaron en que muchas de las personas que participaron no nos votan, ni votarían. No creemos que se trate de votos, no se trata de construir y gestionar con lo idéntico, no se trata de callar las diferencias ni los reclamos. Se trata de poder llevar adelante una gestión cultural abierta que reconozca las diferentes expresiones que permitan construir una ciudadanía bien plural y democrática.