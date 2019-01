Sin duda es noche de fantasmas. Paradisíaco aquelarre. Me detengo frente a San Jorge y el dragón de Uccello, y escucho a una joven pareja conversar sobre las piezas de Arturo y su espíritu vanguardista. Hablan de apropiación, parodia, homenaje. Tienen razón. Pero la razón no es todo. Incluso a veces no tiene la razón. Si así fuera, no existirían, para bien y para mal, sus sueños y sus monstruos. Yo veo apariciones que bailan como si fuera la última noche de sus vidas. O sus reencarnaciones. La muchacha no cree que con 60 años pueda pintarse así. A él le sorprende su sorpresa. Yo me entusiasmo ante este espectáculo de fantasmas vivos y cercanos, que hace desvanecerse la tonta creencia de que la vanguardia es cosa de jóvenes. Repetirla no solo es embarazar un cliché. Un mito (nocivo para jóvenes y viejos, para la sociedad, que es y será un todo dialógico plagado de preguntas sin respuestas) que reduce la capacidad creativa y el interés por la renovación a una estación de la vida. De lo contrario, no hubiéramos conocido grandes obras, atrevidas y trascendentes, de pintores como Goya, Miguel Ángel, Monet, Miró, Picasso. O escritores como Defoe, Perrault, McCourt, Chandler o el Marqués de Sade.