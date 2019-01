Tengo 26 años y he militado en un partido político los últimos nueve, ya no sé cuántas veces me preguntaron "¿qué hacés en política?" (con tono de "estás loca"). Siempre contesté que es porque me gusta, me apasiona y porque creo que la política es, por excelencia, una herramienta de transformación de esa realidad que nos duele. Trabajo todos los días para que algún día ya no me pregunten por qué milito sino que seamos muchos más los que nos comprometamos; trabajo todos los días para que todos volvamos a creer en la política y no es tarea fácil.