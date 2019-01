Ahora, quedó en evidencia que con la usurpación brutal del poder por parte de Nicolás Maduro, en esta nueva etapa, mediante elecciones fraudulentas (en las que no pudo participar la mayoría de los líderes opositores por estar presos o exiliados), sin marco de legitimidad real, solo el Parlamento legítimamente electo por la voluntad popular se erige en la voz autorizada para representar al país según lo dicta la propia Constitución venezolana en su artículo 233. Por eso el presidente Juan Guaidó tiene semejante responsabilidad, no porque la deseara, sino porque el destino lo ubicó allí, como el personaje que tendrá que arbitrar el camino hacia la redemocratización, dado que está empoderado legalmente de las competencias que le corresponden al Poder Ejecutivo. Eso es lo que dicta la norma. No se autoproclamó presidente, como de manera infantil sostiene la dictadura, sino que asumió las competencias y prerrogativas que le ordenaba la Constitución de forma transitoria.