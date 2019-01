No se debe esperar que haya pasos acelerados hacia el cambio. En la práctica del ejercicio del poder quienes lo tienen de forma irresponsable querrán aferrarse a este y harán lo imposible por lograrlo. No tienen en estos momentos intenciones de salir sin dejar antes un desastre más significativo que el que han impregnado sobre diferentes estructuras de la sociedad venezolana. La salida del chavismo del liderazgo venezolano genera incertidumbres; en dos décadas de no tener un ejemplo distinto de gobierno, la oposición, ante la necesidad, logró aplomarse y cohesionarse hasta hace poco tiempo y la Venezuela que quede después de una eventual caída del chavismo requerirá de otras décadas más para lograr unir un poco los destrozos que los cambios abruptos han dejado entre indignación popular y corrupción política.