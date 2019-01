Cuando fueron por los accionistas de YPF no me preocupé, no tenía acciones de YPF, cuando fueron por los ahorros en las AFJP no me preocupé porque no tenía ahorros en una AFJP, cuando fueron por los depósitos (el corralito) no me preocupé porque no estaba bancarizado…… ahora que vienen por mi casa……………… también dicen que es por una ley soberana, una razón de estado…… (Argentina 2019…..)