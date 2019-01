En los economistas consultados hay una coincidencia mayoritaria en que, en el corto plazo, las chances de recuperación son exiguas; incluso algunos la rechazan de plano. Un sector muy reducido manifiesta que, midiendo diciembre 2018-diciembre 2019, culminaría con una leve recuperación económica, aclarando que es más para las estadísticas que para el humor social. Dependiendo de si el Gobierno logra estabilizar el dólar, reducir la inflación al 2% mensual, en cuyo caso podría evitarse que siga cayendo el empleo. No obstante esta posición, la que podríamos considerar más optimista, todos coinciden en la gravedad de la situación que estamos transitando, donde por imperio de las tarifas, la presión tributaria, principalmente, lleva a que con este esquema económico se vuelva imposible que la economía crezca a más del tres por ciento. Además de un tercio de la población que no realiza aportes y con un gasto público enorme que no condice con el desarrollo productivo de nuestro país.