Encuentro sindical, de muchos que todavía siguen apasionados por la política, que no acomodaron sus osamentas solo a los negocios de la salud, que no "engordaron" demasiado. Siguen comprometidos con un proyecto de país, resisten, no los pudieron privatizar ni extranjerizar. Defienden sus empresas y sus obreros y empleados, terminaron siendo un obstáculo para el modelo colonial de Carlos Menem y Mauricio Macri, que es el mismo, que siempre fue el mismo.