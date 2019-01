Es imposible no hablar hoy de Venezuela. Casi tan difícil como decir algo que no haya sido dicho. Después de todo, el de un gobierno que se pretendió revolucionario y termina siendo una infame dictadura apoyada por un coro de imbéciles a los que lo único que les importa es seguir considerándose "de izquierda" es un espectáculo repetido. Lo vimos a lo largo de casi todo el siglo XX. Con la URSS, con China, con Cuba. Asistimos estupefactos al milagro al revés de inteligencias portentosas y hostiles a todo tipo de disciplinamiento -cuya cima ha sido Sartre- apoyando los crímenes más terribles en defensa de un dogma revelado. Los vimos caer, o subsistir en medio de la espantosa degradación material y moral de las sociedades sobre las que gobernaban, mientras quienes las defendían cerraban sus ojos a la evidencia e intentaban cerrar los nuestros invocando supuestos complots planetarios o en nombre de un misterioso sentido de la Historia. ¿Qué se puede agregar hoy a todo esto? ¿Qué decir que no haya sido dicho? ¿Cómo añadir una razón a lo que desborda ya de buenas razones?