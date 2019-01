El primero es la salida a través del tan mentado diálogo. Impulsado por una reducida gama de actores que prologan sus declaraciones argumentando: "Maduro no es de mi agrado, pero…". Dicha salida en realidad es un callejón con un paredón bien alto sobre el final que no conduce a ningún lado. Para la oposición venezolana este camino que no tiene salida real es denunciado como el "falso diálogo". No es difícil recordar cómo terminaron las "Mesas de Diálogo" de 2016, con la mediación de sectores de la Iglesia cercanos al Papa Francisco, que no solo no resolvieron la cuestión, sino que la agravaron. Es ilógico pensar en que el mero diálogo o el divino llamado a la concordia puedan solucionar la crisis, más aún cuando existe una disparidad tan grande entre las dos partes que se sientan a entablar conversaciones. En resumen, no se puede sentar a dialogar a un régimen opresor que cuenta con presos políticos frente a una oposición desposeída de sus funciones por ese mismo régimen. Es un absurdo. Desenlace inconducente.