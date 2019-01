Si la concepción lineal sobre bloques no funciona en la mirada histórica, menos parece aplicable ahora para determinar aliados o enemigos, sin matices, frente al caso venezolano. No existe siquiera un enfrentamiento de sistemas, sino intereses puntuales que no deberían cegar el necesario aporte regional para superar el actual cuadro. Difícilmente ayuden en esa receta los gestos destemplados de Trump, ni las amenazas de Putin o las advertencias del gobierno de Xi Jinping. Sí resulta necesario no subestimar ese tablero.

La cuestión de la no injerencia en asuntos de otro país asoma como otro elemento que parece ser colocado como blindaje en el respaldo a Maduro. Y tiene su eco entre sus sostenes locales.