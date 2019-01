Tener en claro qué se puede ganar y qué no, y cómo hacerlo, es sin dudas el primer paso para terminar de delinear la estrategia de campaña. En este sentido, para el Gobierno, la contienda electoral no solo tiene la reelección de Mauricio Macri como prioridad, sino también la de renovar los cuatro distritos en los que ya gobierna: Buenos Aires (María Eugenia Vidal), Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), Mendoza (Alfredo Cornejo) y Jujuy (Gerardo Morales). A ellos se sumaría Corrientes (Gustavo Valdés), que recién reelegirá gobernador en 2021. Sin embargo, estos objetivos no desestiman las aspiraciones del oficialismo de ganar en otras provincias, aunque la debacle económica y su influencia en el clima social a partir de abril de 2018 en muchos casos parecieran coadyuvar a la continuidad del peronismo en esas provincias.