Para verificar qué intereses afectaría la ley resulta elocuente mirar a quienes se oponen. No es casual que la primera en pronunciarse fuera Cristina Fernández a través de sus abogados Graciana Peñafort y Gregorio Dalbón. La abogada, después de calificar al decreto de "payasada" y al presidente de "burro", divagó por una serie de humoradas sin gracia para, por fin, ir al punto que más le preocupa a la ex presidente: "Se ve que a Mauricio Macri lo que dice la Constitución no le parece relevante. Porque no solo aplica parte de la condena desapoderando a una persona de sus bienes antes de que sea declarada culpable, sino que además pueden desapoderar a una persona de sus bienes sin que pese sobre ella acusación alguna". Está claro, lo más importante para ella es custodiar el patrimonio con el cual la señora de Kirchner, entre otras cosas, paga sus honorarios. Fiel a su estética y a su refinada prosa, el Dr. Dalbón fue directo al grano para despejar cualquier duda: "Si le tocan un bien a Cristina, que se agarren". ¿Quedó claro?