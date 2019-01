En la frontera norte con Líbano, en la de los Altos del Golán, al sur con Egipto; con Jordania, y el de hormigón en la frontera con el Estado de Palestina dotado de alambres de púas y torres de vigilancia al estilo de los de una cárcel de alta seguridad. En casos como este las murallas a veces sirven para apoderarse y dividir ilegalmente territorios ajenos como lo declararon la ONU y la Corte de Justicia de la Haya. También hay muros entre Corea del Sur y Corea del Norte; Macedonia y Grecia; 750 kilómetros de valla separan a la India de Pakistán; en Marruecos-España las vallas de Ceuta y Melilla han ido creciendo para impedir las inmigraciones; entre Hungría, Serbia, Croacia y Rumania el xenófobo presidente húngaro Viktor Orbán no cesa levantando vallas para que los que huyen de persecuciones o guerras del este no puedan pasar por su territorio hacia Europa. Enumeración no exhaustiva pero suficiente para confirmar que hay fronteras donde unos y otros se sacan chispas y que la íntegra armonía del mundo está lejos de lograrse todavía.