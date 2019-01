Habiendo dicho esto, ahora es menester dar otro paso en nuestro análisis para comprobar que debido a que la gran mayoría no se ha adentrado en el proceso a que acabamos de aludir, no se conforman con mejorar, sino que pretenden estar al nivel patrimonial de los más eficientes, sin exteriorizar los talentos y las condiciones de aquellos. Sobreviene entonces la envidia, que no es el sentido de la sana emulación, sino el deseo irrefrenable de arrancarles recursos a los mejores. Como no pueden ganar legítimamente los recursos adicionales a que aspiran, entonces pugnan por el manotazo y, como saben que el asalto a mano armada está condenado y penado, pretenden que los aparatos estatales hagan la faena por ellos. No solo esto sino que hay empresarios con complejo de culpa por sus ganancias sin entender tampoco el proceso de mercado competitivo.