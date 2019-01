Y, last but not least, recordar que la rápida liberación de Kuwait de las garras de Sadam Hussein en 1991 por parte de las fuerzas militares norteamericanas enviadas por el entonces presidente George Bush no significó el final político del dictador de Irak quien permaneció quince años más en el poder, para morir finalmente ahorcado en diciembre de 2006, dejando a Irak en medio de una gran anarquía política e institucional.